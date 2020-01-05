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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Якушев: Воронков своими удалениями подвел сборную России в финале МЧМ по хоккею

В решающем матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:4
Александр Якушев Владимир Гердо/ТАСС
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Александр Якушев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Удаления нападающего сборной России Дмитрия Воронкова подвели команду в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

В воскресенье сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче турнира, который завершился в Чехии. Воронков получил два удаления в финале, оба этих численных большинства были реализованы канадцами.

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"Игра была хорошей, равной, обе команды играли в атакующий хоккей. Единственное, что меня просто возмутило - это неоправданные удаления, особенно со стороны Воронкова, которые привели к двум голам. Это просто возмутительные удаления, мне кажется, он просто подвел команду. Жалко, очень жалко, ведь игра была хорошей, мы повели со счетом 3:1, а упустили все это из-за своей глупости", - сказал Якушев.

"Наша сборная играла отлично, несмотря на то, что проиграла в финале, команда выступила очень достойно. Этот турнир для всех ребят должен стать хорошим уроком, они должны понять, что в хоккее мелочей не бывает. Выделить кого-то особенно не хочется, да и ругать не хочется, разве что только Воронкова. Но бывает такое, что люди делают глупости в жизни, а бывает, что в игре", - добавил Якушев.

Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира, также россияне четыре раза становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды. Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м.

"Надо поблагодарить тренерский штаб, игроков, выступили хорошо. Но хоккей есть хоккей, и Канада есть Канада", - заключил собеседник агентства.

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