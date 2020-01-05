Ларионов отметил, что ему было бы интересно продолжить работу с молодежной сборной России

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Помощнику главного тренера молодежной сборной России Игорю Ларионову было бы интересно продолжить работу с командой. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России завоевала серебряные медали на турнире, уступив в финале команде Канады со счетом 3:4. Ларионов входил в тренерский штаб главного тренера сборной России Валерия Брагина. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что федерация довольна работой обоих специалистов.

"Мне интересно продолжить работу с молодежью, но конкретного комментария (про будущее - прим. ТАСС) я сейчас дать не могу", - сказал Ларионов.

"Я получил удовольствие от работы с Валерием Николаевичем. Он уникальный тренер, он лучше меня знает молодежный хоккей", - добавил специалист.