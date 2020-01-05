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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Роман Ротенберг оценил выступление сборной России на МЧМ по хоккею на "пятерку"

В воскресенье россияне в финале турнира проиграли канадцам со счетом 3:4
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Станислав Красильников/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг на "пятерку" оценил игру национальной сборной на молодежном чемпионате мира. Об этом Ротенберг рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России в финале турнира проиграла канадцам со счетом 3:4.

"Тренерский штаб и ребята отработали по максимуму этот турнир. Мы играли в самый современный хоккей. Я поставлю этой команде пятерку за выступление на этом чемпионате мира. Если бы победили в финале, было бы пять с плюсом", - отметил Ротенберг.

"Хочется, чтобы у нас прогрессировал этот хоккей, чтобы мы выходили против всех первым номером и доминировали. Эта команда показала, что может это делать. А для того, чтобы нам выиграть золото, нужно быть на голову сильнее всех, мы можем играть еще лучше. Некоторые нюансы в финале сложились против нас, но чтобы не сетовать на судейство, нужно быть на голову сильнее всех", - добавил первый вице-президент ФХР.

На прошлогоднем молодежном чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали.

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