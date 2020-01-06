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Зимние олимпийские виды спорта

Бестемьянова считает необходимым повышение квалификации судей в танцах на льду

По мнению олимпийской чемпионки, необходимо, чтобы работали те судьи, которые сами когда-то катались

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает необходимой мерой повышение уровня арбитров в танцах на льду. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным, стала олимпийской чемпионкой 1988 года, также в активе пары четыре победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.

"Танцы очень сильно изменились, - сказала Бестемьянова. - С одной стороны, появились какие-то критерии оценок, но предвзятости, как мне кажется, стало еще больше, чем раньше. Надо бы, работали те судьи, которые сами когда-то катались. И мало просто кататься, должен быть какой-то уровень судей, чтобы у них была квалификация, много арбитров, которые вообще никакой квалификации не имели, даже очень высокопоставленные люди".

Теги
Зимние олимпийские виды спортаБестемьянова, Наталья Филимоновна
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