Бестемьянова считает необходимым повышение квалификации судей в танцах на льду

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает необходимой мерой повышение уровня арбитров в танцах на льду. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным, стала олимпийской чемпионкой 1988 года, также в активе пары четыре победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.

"Танцы очень сильно изменились, - сказала Бестемьянова. - С одной стороны, появились какие-то критерии оценок, но предвзятости, как мне кажется, стало еще больше, чем раньше. Надо бы, работали те судьи, которые сами когда-то катались. И мало просто кататься, должен быть какой-то уровень судей, чтобы у них была квалификация, много арбитров, которые вообще никакой квалификации не имели, даже очень высокопоставленные люди".