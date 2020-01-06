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Футбол в России

СМИ: футболист "Локомотива" Смолов может перейти в "Эспаньол"

Отмечается, что руководство испанского клуба намерено вступить в переговоры о переходе 29-летнего нападающего

ТАСС, 6 января. Испанский футбольный клуб "Эспаньол" заинтересован в приобретении нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Diario La Grada.

Отмечается, что руководство "Эспаньола" намерено вступить в переговоры о переходе 29-летнего нападающего, если клубу не удастся приобрести форварда Рауля де Томаса, выступающего за португальскую "Бенфику".

Смолов выступает за "Локомотив" с 2018 года. В московскую команду он перешел из "Краснодара", в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, один раз признавался лучшим игроком России по версии еженедельника "Футбол". В текущем сезоне форвард провел за "Локомотив" 19 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

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