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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Анисимов: судья финала МЧМ принял правильное решение, не удалив канадца за выброс шайбы

По словам главного арбитра КХЛ, перед чемпионатами мира судьи на совещании получают указания о деталях правил игры, которые потом доводятся и до команд
Алексей Анисимов Станислав Красильников/ТАСС
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Алексей Анисимов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Судьи не стали наказывать двухминутным удалением сборную Канады по хоккею за выброс шайбы в камеру поверх заграждения в финале молодежного чемпионата мира против команды России, так как перед турниром имели четкое указание, что делать в подобной ситуации. Об этом ТАСС рассказал главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.

Сборная России уступила в финале команде Канады со счетом 3:4. На последних минутах третьего периода находившиеся в меньшинстве канадцы выбросили шайбу из своей зоны. Та попала в одну из телекамер, однако арбитры не стали наказывать команду Канады двухминутным удалением за затяжку времени.

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"Хочу поздравить всех нас, штаб национальной сборной, ребят с тем, что они выдали такую шикарную игру. Вся страна болела, это очень большой показатель. Мы рады, что у нас подрастает такая молодежь, которая скоро придет и будет защищать честь нашей взрослой сборной. Это не может не радовать", - сказал он.

По его словам, судьям перед турниром говорилось о наличии на арене трех камер и ряда других конструкций, свисающих над льдом. "От судей был конкретный вопрос: "Если шайба попадет по конструкции, что нам делать?". И был конкретный ответ про то, что в этом случае две минуты не даем", - добавил Анисимов.

"В финальной игре в этой ситуации смутило то, что лайнсмен двумя руками побежал показывать удаление, после этого у них было совещание, и они решили этот штраф не давать. Это очень печально: как я понимаю, тот нюанс, который рассказали судьям, просто не довели до команд. Есть достаточно большое количество правил, и если углубляться во все нюансы, то совещание будет очень долгим", - добавил он.

"Стоит ожидать рекомендации от IIHF"

По словам Анисимова, перед чемпионатами мира судьи на совещании получают указания о деталях правил игры, которые потом доводятся и до команд. "Знаю, что совещание с командами заняло около часа, после него они подписывают соглашение о том, что со всем ознакомились. Но есть один нюанс - рассказать все тонкости правил в течение одного часа практически невозможно, так что рассказывают основные вещи", - подчеркнул он.

Главный арбитр КХЛ допустил, что после этого случая Международная федерация хоккея (IIHF) разъяснит ту ситуацию. "Есть такое понятие - правила пишутся кровью судей. Посмотрим, может быть IIHF выпустит специальный бюллетень или пресс-релиз, в котором прояснит эту ситуацию. Будем этого ожидать, как и рекомендации о том, как это будет выглядеть в дальнейшем, ведь техника не стоит на месте, и такое количество камер на чемпионатах мира, к сожалению, описано в правилах", - отметил Анисимов.

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