Пилот "Камаз-мастер" Шибалов отметил сложную навигацию на втором этапе "Дакара"

В понедельник экипаж победителя первого этапа Шибалова показал шестое время на втором участке ралли "Дакар". Лучшим из россиян стал Дмитрий Сотников, который занял второе место. Лидирует белорусский экипаж "Маза" под управлением Сергея Вязовича.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россиянин Антон Шибалов, занимающий четвертое место в общем зачете после второго этапа ралли-марафона "Дакар" в составе команды "Камаз-мастер", отметил, что в течение второго дня его экипаж столкнулся со сложной навигацией. Об этом Шибалов рассказал ТАСС.

"Очень сложная навигация сегодня в течение всего дня. В конце долго не могли найти точку, уже был виден финиш, но, видимо, с другой стороны приехали, пришлось вернуться и пройти уже нужным курсом", - сказал Шибалов.

"В такие моменты стараемся сохранить спокойствие в кабине, потому что если начнется паника, то штурман может окончательно потеряться. Действуем без суеты, для нас главная задача - найти нужную точку, нужный маршрут. Благодаря тому, что паники и суеты не было, мы и сегодня добрались", - добавил собеседник агентства.

"Сегодня дюн не было, были песчаные дороги. В основном каменистые русла, каменистый триал, но и скоростных участков было много. Вчера день был сложнее в плане пилотирования, сегодня - в плане навигации", - заключил Шибалов.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Ралли финиширует 17 января.