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Единая лига ВТБ

Кущенко: матч "Химки" - ЦСКА стал украшением чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча стала рекордной по посещаемости в текущем чемпионате
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 6 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч Единой лиги ВТБ между подмосковными "Химками" и столичным ЦСКА стал украшением регулярного чемпионата. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА со счетом 96:80. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 6877 зрителей. Встреча стала рекордной по посещаемости в текущем чемпионате.

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"Дерби Ленинградки получилось огненным и стало украшением сезона. ЦСКА подошел к игре с потерями в составе, "Химки" наоборот - многие лидеры вернулись в строй. Ритм у обеих команд плотный, учитывая Евролигу, но все же больше календарь потрепал ЦСКА, который две домашние встречи проводил в Калининграде", - сказал Кущенко.

"Одним из ключевых моментов стало то, что "Химкам" удалось сохранить на протяжение всей встречи ритм защиты, предложенный ими", - добавил собеседник ТАСС. "По накалу и по самой игре встреча получилась очень зрелищной, и напряжение держалось до последних минут, несмотря на разницу в счете. От этого выиграли все, а мы к тому же получили игру с рекордом сезона по посещаемости", - отметил Кущенко.

"Химки" прервали четырехматчевую победную серию ЦСКА в турнире. В таблице лиги "Химки" занимают первое место, одержав 12 побед в 13 матчах. ЦСКА идет вторым, потерпев в 14 встречах четыре поражения.

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