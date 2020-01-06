Организаторы не планируют отменять бой Бетербиев - Мэн Фаньлун

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Организаторы не планируют отменять поединок между чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном. Об этом ТАСС сообщили в IBF.

"Пока мы не планируем отменять бой", - сказал собеседник агентства.

Ранее промоутерская компания Бетербиева - Top Rank - проиграла торги китайским промоутерам, предложив $1,315 млн. Китайская сторона предложила $1,9 млн. В этом поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

Ранее СМИ сообщали о том, что Бетербиев может отказаться от проведения поединка на территории Китая. В активе россиянина 15 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.