Янис Тимма: победа над ЦСКА не далась баскетболистам "Химок" легко

МЫТИЩИ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Победа над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ не далась "Химкам" легко, несмотря на итоговый счет встречи. Такое мнение журналистам высказал форвард подмосковного клуба Янис Тимма.

Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА со счетом 96:80. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 6877 зрителей. Самым результативным игроком встречи стал Тимма, набравший 26 очков.

"Дополнительного настроя не требовалось - все знаем, что матч с ЦСКА - это главное дерби страны. Несмотря на итоговый счет, матч получился очень сложным, - сказал Тимма. - Нам было очень важно одержать победу, учитывая, что мы неудачно закончили прошлый год и начали этот".

"Химки" прервали четырехматчевую победную серию ЦСКА в турнире. В таблице лиги "Химки" занимают первое место, одержав 12 побед в 13 матчах. ЦСКА идет вторым, потерпев в 14 встречах четыре поражения.