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Допинг в спорте

МОК опроверг обвинения Зеппельта в покрывательстве коррупционных схем главы IWF

В воскресенье на телеканале ARD вышел фильм Зеппельта, где он обвинил главу IWF Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) опровергает обвинения немецкого журналиста Хайо Зеппельта по поводу покрывательства коррупционных манипуляций президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.

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Зеппельт обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики в покрывательстве допинга

В воскресенье на немецком телеканале ARD вышел фильм Зеппельта, где он обвинил главу IWF Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В частности, в фильме утверждается, что IWF получила от МОК более $23 млн в период с 1992 года, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации. По оценке ARD, Аян не смог внятно объяснить контролерам МОК отсутствие суммы примерно в $5,5 млн, позднее в ответ на запрос по данному вопросу в МОК заявили, что "это внутреннее дело" организации. По информации Зеппельта, документы, на основании которых проводилось журналистское расследование, давно находятся в распоряжении МОК.

"К сожалению, авторы не сообщили ни о каком заявлении, предоставленном телеканалом МОК. В то же время МОК хочет уточнить, что, в отличие от заявлений телеканала, МОК не имел доступа к "большей части документов", на которых основан фильм", - говорится в сообщении МОК.

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