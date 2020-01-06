МОК опроверг обвинения Зеппельта в покрывательстве коррупционных схем главы IWF

В воскресенье на немецком телеканале ARD вышел фильм Зеппельта, где он обвинил главу IWF Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В частности, в фильме утверждается, что IWF получила от МОК более $23 млн в период с 1992 года, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации. По оценке ARD, Аян не смог внятно объяснить контролерам МОК отсутствие суммы примерно в $5,5 млн, позднее в ответ на запрос по данному вопросу в МОК заявили, что "это внутреннее дело" организации. По информации Зеппельта, документы, на основании которых проводилось журналистское расследование, давно находятся в распоряжении МОК.

"К сожалению, авторы не сообщили ни о каком заявлении, предоставленном телеканалом МОК. В то же время МОК хочет уточнить, что, в отличие от заявлений телеканала, МОК не имел доступа к "большей части документов", на которых основан фильм", - говорится в сообщении МОК.