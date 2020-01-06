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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ларионов: россиянам не хватило терпения для победы на молодежном ЧМ по хоккею

В понедельник сборная России вернулась в Москву с турнира, который проходил в Чехии
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сборной России по хоккею не хватило терпения и немного дисциплины для того, чтобы выиграть молодежный чемпионат мира. Такое мнение журналистам после прилета в Москву высказал помощник главного тренера команды Игорь Ларионов.

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Сборная России по хоккею вернулась в Москву с молодежного чемпионата мира

Россияне уступили в финале канадцам со счетом 3:4, команда прилетела в столичный аэропорт Домодедово в понедельник. Турнир проходил в Чехии.

"Не хватило времени, терпения и немного дисциплины. Молодежный хоккей иногда приносит сюрпризы, которые ты не ждешь, но это нормально в этом возрасте. Мы не ищем проблемы, мы ищем ответы на то, что произошло", - сказал Ларионов.

Тренеру задали вопрос, спала ли команда после такой игры. "После игр сложно переваривать такие поражения. Когда была близка победа, а ты ее упускаешь, обычно есть стресс из-за того, что завтра уже не будет, а будет только через год. Так устроен спорт, будем делать выводы", - подчеркнул он.

Следующий турнир пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. 

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