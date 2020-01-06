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Допинг в спорте

IWF назвала необоснованными обвинения Зеппельта в коррупции и покрывательстве допинга

В федерации отметили, что информация о всех траншах от МОК находится в свободном доступе и задокументирована на официальных банковских счетах
Глава IWF Тамаш Аян EPA/IGOR KOVALENKO
Описание
Глава IWF Тамаш Аян
© EPA/IGOR KOVALENKO

ТАСС, 6 января. Обвинения немецкого журналиста Хайо Зеппельта в адрес Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), а также главы организации Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге, являются необоснованными, а информация, приведенная в расследовании, - искаженная. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

В воскресенье на немецком телеканале ARD вышел фильм Зеппельта, где он обвинил главу IWF Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платили допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Зеппельт приводит документы о суммах, направленных Международным олимпийским комитетом (МОК) в IWF (более $23 млн в период с 1992 года), по его информации Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации.

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"IWF должна выразить свое потрясение и смятение по поводу программы [на телеканале ARD], поскольку в ней содержится много инсинуаций, необоснованных обвинений и искаженной информации, поэтому мы категорически отвергаем необоснованные и очень серьезные обвинения, выдвинутые против нашей организации в ходе фильма. IWF всегда соответствовала кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Мы осуществляем прогрессивную и обширную антидопинговую программу, которая постоянно обновляется, включая творческие и новаторские меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время IWF готовит полный ответ, однако уже сейчас организация опровергает сразу несколько утверждений из фильма. В частности, IWF отвечает на вопрос, затрагиваемый Зеппельтом, о сокрытии $5,5 млн от МОК, которых не было в финансовом отчете организации. По информации IWF, исполнительный комитет организации предоставил обширный пакет документов в комиссию по этике МОК, в итоге было установлено, что деньги не были скрыты, а глава IWF и генеральный секретарь - казначей организации действовали в полном соответствии с конституцией IWF. Информация о всех траншах от МОК находится в свободном доступе и задокументирована на официальных банковских счетах.

IWF соответствует кодексу WADA

В ноябре 2017 года независимая комиссия рекомендовала IWF сотрудничать с Канадским центром по вопросам этики в спорте, институтом Национальных антидопинговых организаций и WADA в целях разработки более эффективных способов взятия допинг-проб во внесоревновательный период в странах с высоким уровнем риска употребления запрещенных веществ. Также рекомендовалось ввести новое правило в антидопинговой политике IWF, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, то она потеряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет. В марте 2018 года WADA подтвердило соответствие IWF кодексу организации.

Теги
Допинг
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Допинг в спорте
WADA свяжется с IWF по поводу обвинений Зеппельта в коррупции и покрывательстве допинга
Дополнительных комментариев по этому поводу WADA в настоящее время предоставить не может
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