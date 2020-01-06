Чемпион мира по футболу 2006 года итальянец Де Росси завершил карьеру

ТАСС, 6 января. Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" и сборной Италии Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры. Комментарий 36-летнего игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

"Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Я скучаю по дочери, а она скучает по мне. Я принял правильное решение, и оно окончательно", - сказал Де Росси.

По окончании предыдущего сезона Де Росси покинул "Рому" и перешел в аргентинский "Бока Хуниорс". Римский клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новое соглашение. В составе аргентинской команды итальянец провел шесть матчей, забив один гол.

Де Росси выступал за "Рому" с 2001 по 2019 год. В составе команды он провел 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевые передачи. Полузащитник дважды становился обладателем Кубка Италии, один раз - Суперкубка Италии. В составе сборной страны Де Росси выиграл золото чемпионата мира по футболу в 2006 году.