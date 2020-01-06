Сын Кости Цзю намерен в 2020 году провести поединок за титул чемпиона мира

ТАСС, 6 января. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю намерен побороться в 2020 году за полноценный чемпионский пояс. Комментарий боксера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Fightnews.

По словам австралийского боксера, это является главной его целью в предстоящем году. "В 2020 году я хочу титул чемпиона мира, хочу драться против боксеров международного класса. Вместе с моим промоутером мы ведем активный поиск подходящих оппонентов. Верю, что в 2020 году я смогу достичь вершин и побороться за полноценный пояс чемпиона мира", - заявил Тим Цзю.

На счету 25-летнего Цзю 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам. В его активе титул чемпиона Австралии, а также пояс чемпиона континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Тим Цзю выступает в первой средней и средней весовых категориях.