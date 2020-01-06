Алина Загитова приступит к интенсивным тренировкам после 7 января

В декабре 17-летняя Загитова объявила о приостановлении соревновательной карьеры. Она не выступила на чемпионате России в Красноярске, который являлся отборочным турниром к чемпионату Европы.

ТАСС, 6 января. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки со своим тренерским штабом после окончания ледового шоу Татьяны Навки, в котором она участвует. Об этом сообщает пресс-служба шоу.

"Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января - она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом", - говорится в сообщении.

Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе, фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Чемпионат Европы в Граце (Австрия) пройдет с 20 по 26 января, мировое первенство состоится с 16 по 22 марта в канадском Монреале.