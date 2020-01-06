Морозов: cлова Ларионова о коррупции необоснованно бросают тень на МХЛ и КХЛ

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Высказывания помощника главного тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова о коррупции в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) необоснованно бросают тень на репутацию как МХЛ, так и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба КХЛ.

Ларионов после финального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России уступила команде Канады со счетом 3:4, высказал мнение, что формированию сильной молодежной сборной мешают коррупция в МХЛ, Высшей хоккейной лиге, а также засилье ветеранов в КХЛ. По его словам, в российском хоккее многое нужно менять. В частности, молодым хоккеистам нужно больше давать времени играть в КХЛ.

"Я всегда относился и отношусь с уважением к Игорю Николаевичу Ларионову как к прославленному игроку, двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира, человеку, с именем которого связана славная эпоха отечественного хоккея. Однако его слова, сказанные в интервью СМИ по окончании молодежного чемпионата мира, вызывают крайнее недоумение, - отметил Морозов. - Одним из главных принципов работы Молодежной хоккейной лиги всегда был принцип нулевой терпимости к коррупции. Если Игорю Николаевичу известны конкретные случаи коррупции в системе МХЛ, в клубах лиги, то, по моему мнению, он должен был обратиться к руководству МХЛ, ко мне лично, либо в соответствующие инстанции, предъявив факты, подтверждающие его правоту".

"Однако вместо этого он выдвигает голословные обвинения в СМИ, что явно не выглядит как желание улучшить ситуацию в российском молодежном хоккее. Вдвойне странно, что Игорь Николаевич не обратился к нам, будучи не понаслышке знакомым с деятельностью хоккейного агента. Кроме того, его обвинения бросают тень не только на репутацию МХЛ, но и на Континентальную хоккейную лигу, поскольку МХЛ интегрирована в систему КХЛ, является ее неотъемлемой частью. Я воспринимаю такие слова также и как обвинения в свой, как руководителя лиги, адрес", - добавил он.

По словам Морозова, МХЛ всегда открыта для конструктивной критики, если она является обоснованной. "Я лично всегда готов к диалогу с Игорем Ларионовым, как, впрочем, и со всеми, кто заинтересован в развитии и процветании российского молодежного хоккея", - подчеркнул он.

Согласно спортивному регламенту КХЛ, в заявку на матч российская команда лиги может заявить двух игроков, один из которых в возрасте до 19 лет, а другой - до 20 лет, и оба должны быть россиянами и иметь право выступать за национальную сборную России. До сезона-2014/15 клубы КХЛ должны были включать таких игроков в обязательном порядке и еще двух хоккеистов можно было заявить дополнительно по желанию.