Ласицкене, Шубенков и Сидорова создали страницу комиссии спортсменов ВФЛА в Instagram

ТАСС, 7 января. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и метатель молота Сергей Литвинов создали в Instagram страницу комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) для обратной связи с российскими легкоатлетами.

"Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи! Вы можете присылать все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской легкой атлетике", - говорится в сообщении.

29 декабря Сидорова, Ласицкене и Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса в российской легкой атлетике. На следующий день руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.