{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене, Шубенков и Сидорова создали страницу комиссии спортсменов ВФЛА в Instagram

Отмечается, что на этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые будут предприниматься для изменения нынешней ситуации в российской легкой атлетике

ТАСС, 7 января. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и метатель молота Сергей Литвинов создали в Instagram страницу комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) для обратной связи с российскими легкоатлетами.

"Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи! Вы можете присылать все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской легкой атлетике", - говорится в сообщении.

29 декабря Сидорова, Ласицкене и Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса в российской легкой атлетике. На следующий день руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Ковальчук сделал голевую передачу в первом матче за "Монреаль" в НХЛ
Его команда уступила "Виннипегу" со счетом 2:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС