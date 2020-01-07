Глава UFC Russia: бой Нурмагомедова в РФ будет иметь очень большую популярность

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в России будет иметь очень большую популярность. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава UFC Russia Андрей Громковский.

Ранее сообщалось, что UFC ведет работу над проведением боя Нурмагомедова в России в 2020 году. Боец также заинтересован в проведении поединка.

"Любой бой с участием Хабиба в России будет очень популярным, - сказал Громковский. - Люди захотят прийти и увидеть поединок одного из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Нет сомнений, что мы соберем большое количество людей на арене, если такой бой будет".

"Мы очень хотели бы, чтобы такое произошло. Это было бы гигантское событие для развития спорта. Но пока никаких конкретных планов нет. Понятно, что могут быть различные обсуждения, которые ведутся на эту тему. Но пока конкретную дату и место мы назвать не можем", - добавил собеседник агентства.

Нурмагомедов ближайший бой проведет 18 апреля в США против американца Тони Фергюсона. Всего в активе россиянина в ММА 28 побед и ни одного поражения.