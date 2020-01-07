Ковальчук после дебюта за клуб НХЛ "Монреаль" заявил, что может играть намного лучше

ТАСС, 7 января. Российский форвард Илья Ковальчук отметил поддержку болельщиков во время его дебютного матча за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" и заявил, что может играть намного лучше. Комментарий 36-летнего хоккеиста приводит пресс-служба клуба.

В ночь на вторник "Монреаль" дома уступил "Виннипегу" (2:3) в матче регулярного чемпионата. Для Ковальчука эта игра стала дебютной в составе "Монреаля", контракт с которым он подписал 3 января.

"Я очень ценю то, как тепло фанаты встретили меня, - сказал Ковальчук. - Но расстраивает, что сегодня несколько ошибок нам слишком дорого стоили, несмотря на невероятные сейвы Кэри Прайса. Но мне понравилось, как мы боролись до самого конца. Мы получили неприятный удар, но будем работать дальше и прогрессировать".

Ковальчук провел на площадке 19 минут 25 секунд, сделал результативную передачу и шесть силовых приемов, нанес четыре броска по воротам и закончил матч с показателем полезности +2. "Я могу играть намного лучше. Тренер дал мне много времени на льду, и я постепенно нашел свою игру. Мы пытались уделить слишком много внимания силовой игре, нужно действовать проще и чаще бросать по воротам", - добавил Ковальчук.

На счету Ковальчука 10 очков (3 шайбы + 7 передач) в текущем сезоне НХЛ. Последним клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Соглашение с "Монреалем" рассчитано до конца сезона.

"Монреаль" потерпел шестое поражение подряд, команда занимает 12-е место в Восточной конференции с 43 очками в 43 матчах. В следующем матче "Монреаль" 8 января в гостях сыграет с "Детройтом".