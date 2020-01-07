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НХЛ

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер сделал шатаут в матче против бывшего клуба
Семен Варламов AP Photo/Kathy Willens
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 7 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче с "Колорадо" (1:0), за который Варламов играл девять лет, вратарь отразил 32 броска, сыграв на ноль второй раз в сезоне. В текущем чемпионате российский вратарь в среднем пропускает 2,3 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 92,4.

Первой звездой дня признан канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в победном матче с "Торонто" (6:4). Третьей звездой назван датский форвард "Виннипега" Николай Элерс, забросивший шайбу при игре в меньшинстве и отдавший голевую передачу во встрече с "Монреалем" (3:2).

"Айлендерс" занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав после 41 матча 55 очков. Варламову 31 год, перед текущим сезоном он подписал четырехлетний контракт с командой из Нью-Йорка на $20 млн.

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