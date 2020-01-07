Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 7 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В домашнем матче с "Колорадо" (1:0), за который Варламов играл девять лет, вратарь отразил 32 броска, сыграв на ноль второй раз в сезоне. В текущем чемпионате российский вратарь в среднем пропускает 2,3 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 92,4.
Semyon Varlamov put on a show in goal tonight ❌— SNY (@SNYtv) January 7, 2020
(via @NHL)pic.twitter.com/ZvfegxESdH
Первой звездой дня признан канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в победном матче с "Торонто" (6:4). Третьей звездой назван датский форвард "Виннипега" Николай Элерс, забросивший шайбу при игре в меньшинстве и отдавший голевую передачу во встрече с "Монреалем" (3:2).
We have run out of words to describe how good Connor McDavid is. pic.twitter.com/S6feLz9j6G— Sportsnet (@Sportsnet) January 7, 2020
"Айлендерс" занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, набрав после 41 матча 55 очков. Варламову 31 год, перед текущим сезоном он подписал четырехлетний контракт с командой из Нью-Йорка на $20 млн.