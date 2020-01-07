Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 7 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче с "Колорадо" (1:0), за который Варламов играл девять лет, вратарь отразил 32 броска, сыграв на ноль второй раз в сезоне. В текущем чемпионате российский вратарь в среднем пропускает 2,3 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 92,4.