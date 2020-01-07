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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

Это должно положить начало судебному процессу по поводу санкций в отношении российского спорта
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© AP Photo/Laurent Gillieron

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA должно подать уведомление о споре в CAS.

"WADA пока не отправило уведомление. Мы сообщим, когда это произойдет", - сообщили в WADA.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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