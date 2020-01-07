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Футбол в России

"Динамо" объявило о подписании контракта с футболистом Скопинцевым на 4,5 года

Предыдущим клубом защитника был "Краснодар"

ТАСС, 7 января. Футбольный клуб "Динамо" подписал контракт на 4,5 года с защитником "Краснодара" Дмитрием Скопинцевым. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее 22-летний Скопинцев в своем аккаунте в Instagram сообщил о переходе в "Динамо", однако позднее удалил эту информацию из текста сообщения.

Скопинцев выступал за "Краснодар" с февраля 2019 года. Всего за краснодарский клуб он провел 17 матчей и отметился двумя голами. Также он играл за австрийский "Лиферинг", российские "Балтику" и "Ростов".

"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 24 очка.

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