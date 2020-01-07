{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

В команде Макгрегора предложили провести реванш с Нурмагомедовым в Москве

Первый поединок бойцов проел осенью 2018 года, победу одержал россиянин
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Потенциальный реванш между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в России стал бы поединком гигантского масштаба. Такое мнение ТАСС высказал менеджер ирландского бойца Оди Аттар.

"Сейчас говорить о реванше преждевременно, ведь Конор подерется с Серроне, а Хабиб - с Фергюсоном, - сказал Аттар. - Это очень важные поединки для бойцов. Но почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен".

"Это было бы очень зрелищно - провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба", - добавил собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоялся осенью 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом. В активе российского бойца 28 побед и ни одного поражения, Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.

Макгрегор ближайший бой проведет 19 января против американца Дональда Серроне, Нурмагомедов - 18 апреля против американца Тони Фергюсона.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Агапитов отметил, что не раз требовал принятия срочных мер по реформированию системы IWF
В воскресенье на телеканале ARD вышел фильм, в котором глава Международной федерации тяжелой атлетики был обвинен в коррупции и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС