В команде Макгрегора предложили провести реванш с Нурмагомедовым в Москве

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Потенциальный реванш между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в России стал бы поединком гигантского масштаба. Такое мнение ТАСС высказал менеджер ирландского бойца Оди Аттар.

"Сейчас говорить о реванше преждевременно, ведь Конор подерется с Серроне, а Хабиб - с Фергюсоном, - сказал Аттар. - Это очень важные поединки для бойцов. Но почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен".

"Это было бы очень зрелищно - провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба", - добавил собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоялся осенью 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом. В активе российского бойца 28 побед и ни одного поражения, Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.

Макгрегор ближайший бой проведет 19 января против американца Дональда Серроне, Нурмагомедов - 18 апреля против американца Тони Фергюсона.