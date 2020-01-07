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Летние олимпийские виды спорта

Агапитов отметил, что не раз требовал принятия срочных мер по реформированию системы IWF

В воскресенье на телеканале ARD вышел фильм, в котором глава Международной федерации тяжелой атлетики был обвинен в коррупции и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге
Глава ФТАР Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава ФТАР Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов несколько раз поднимал перед IWF вопрос о необходимости безотлагательного реформирования системы в международной федерации, созданной ее главой Тамашем Аяном. Об этом Агапитов сообщил ТАСС.

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Зеппельт обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики в покрывательстве допинга

В воскресенье на немецком телеканале ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта, где он обвинил главу IWF Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Зеппельт приводит документы о суммах, направленных Международным олимпийским комитетом (МОК) в IWF (более $23 млн в период с 1992 года), по его информации, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации.

"ФТАР не раз за последние два года предпринимала попытки, высылала предложения и требовала, чтобы были приняты срочные меры по реформированию неэффективной системы, созданной доктором Аяном, - подчеркнул Агапитов. - Но наши предложения без реального объяснения причин были полностью отклонены как секретариатом IWF (которым управляет зять Аяна Аттила Адамфи), так и так называемой Комиссией чистого спорта, созданной главой IWF без согласования с исполнительным комитетом".

Собеседник ТАСС отметил, что в начале декабря он отправил письмо всем членам исполкома и президенту IWF с предложением поставить на голосование вопрос о проведении расследования. "Но доктор Аян сам решает, какие вопросы ставить на голосование исполкома, и он не хочет, чтобы его деятельность расследовали. Аян не берет на себя ответственность и предпочитает искать крайних среди национальных федераций", - добавил Агапитов.

"Боюсь, что мы видим только верхушку айсберга, и требуется действительно независимое полномасштабное расследование доктора Аяна и его администрации с участием швейцарских и других правоохранительных органов", - заключил Агапитов.

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Летние олимпийские виды спорта
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