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Australian Open из-за пожаров может пройти на крытых кортах

В случае сильного задымления крыши на трех стадионах будут закрыты, во время матчей на стадионе будут работать кондиционеры
Описание
© EPA-EFE/JAMES GOURLEY

ТАСС, 7 января. Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, который начнется 20 января в Мельбурне, в связи с лесными пожарами в стране могут пройти на крытых кортах. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Организаторы турнира серии Большого шлема заявили о возможности проведения игр на стадионах с раздвижной крышей или на крытых кортах. "У нас есть три стадиона с раздвижной крышей и восемь крытых кортов в "Мельбурн-парке", - говорится в заявлении организаторов турнира. - В маловероятном случае чрезвычайно сильного задымления крыши на трех стадионах будут закрыты, во время матчей на стадионе будут работать кондиционеры. Если дым попадет в чашу этих трех стадионов, то система кондиционирования воздуха его отфильтрует".

"Здоровье игроков, персонала и фанатов всегда будет в приоритете, и мы будем принимать решения, держа это в уме", - заявил директор турнира Крэйг Тайли.

Ранее семикратный победитель турнира серб Новак Джокович предложил перенести начало Открытого чемпионата Австралии.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в котором расположен Мельбурн, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в огне погибли 24 человека, в том числе трое пожарных, а шесть человек числятся пропавшими без вести.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января до 2 февраля в Мельбурне. В данный момент в австралийских Брисбене, Перте и Сиднее проходит командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Теги
Australian OpenЛесные пожары в Австралии
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