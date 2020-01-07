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КХЛ

Павел Дацюк пропустит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ

Хоккеист "Автомобилиста" воспользуется паузой для проведения необходимых медицинских процедур
Павел Дацюк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Павел Дацюк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк не примет участия в ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" 18 и 19 января.

"Павел не приедет на Матч звезд. Он воспользуется паузой для того, чтобы провести необходимые медицинские процедуры", - сказал Рябков.

41-летний Дацюк в текущем сезоне провел 27 игр, в которых набрал 14 очков (4 гола и 10 передач).

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