"Спартак" обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11223 зрителей.
В составе "Спартака" шайбы забросили Федор Малыхин (10-я минута), Илья Зубов (20), Робин Ганзл (56), у СКА отличился Андрей Кузьменко (17).
Команды встретились в третий раз в сезоне, в двух предыдущих встречах, которые прошли в Санкт-Петербурге, победил "Спартак" (3:2 ОТ, 3:2).
"Спартак" одержал домашнюю победу над СКА впервые с 30 ноября 2012 года (6:1). Москвичи сумели прервать 10-матчевую домашнюю серию поражений от петербургского клуба. Команды провели 47-й матч в КХЛ, "Спартак" одержал 18-ю победу (10 побед в основное время, пять - в овертайме и три - в серии буллитов). СКА оказывался сильнее 29 раз (24 раза в основное время, четырежды - в овертайме и один раз - в серии буллитов).
В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах. Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.
"Спартак" в следующем матче встретится с "Йокеритом" из Хельсинки в среду, СКА примет московское "Динамо" в воскресенье.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|44
|26
|3
|2
|0
|3
|10
|133-75
|65
|2
|СКА
|46
|19
|5
|5
|2
|3
|12
|120-94
|63
|3
|Динамо Мск
|46
|23
|4
|1
|4
|2
|12
|135-101
|62
|4
|Йокерит
|43
|20
|5
|1
|3
|4
|10
|132-108
|59
|5
|Спартак
|45
|18
|3
|4
|1
|5
|14
|123-105
|56
|6
|Локомотив
|45
|17
|3
|5
|1
|2
|17
|121-113
|53
|7
|Витязь
|44
|16
|2
|4
|4
|3
|15
|93-109
|51
|8
|Торпедо
|45
|16
|4
|2
|3
|1
|19
|125-120
|48
|9
|Сочи
|45
|13
|3
|1
|1
|6
|21
|91-119
|41
|10
|Северсталь
|45
|8
|3
|4
|3
|6
|21
|91-127
|39
|11
|Динамо Р
|45
|9
|5
|0
|1
|2
|28
|78-139
|31
|12
|Динамо Мн
|45
|7
|2
|1
|5
|5
|25
|97-159
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|43
|27
|2
|2
|3
|1
|8
|126-75
|66
|2
|Авангард
|45
|23
|1
|3
|2
|4
|12
|117-88
|60
|3
|Барыс
|44
|19
|5
|1
|0
|7
|12
|101-90
|57
|4
|Автомобилист
|44
|16
|7
|1
|2
|5
|13
|112-106
|55
|5
|Металлург Мг
|46
|16
|2
|4
|4
|3
|17
|105-100
|51
|6
|Куньлунь
|47
|16
|3
|3
|3
|3
|19
|105-115
|50
|7
|Сибирь
|44
|19
|2
|1
|3
|2
|17
|95-100
|49
|8
|Салават Юлаев
|43
|17
|4
|1
|5
|0
|16
|103-96
|49
|9
|Адмирал
|43
|14
|4
|4
|1
|2
|18
|93-106
|47
|10
|Нефтехимик
|44
|13
|2
|4
|2
|4
|19
|102-113
|44
|11
|Амур
|44
|14
|1
|3
|2
|3
|20
|84-97
|41
|12
|Трактор
|47
|15
|3
|0
|2
|2
|25
|96-123
|40