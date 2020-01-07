"Спартак" обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11223 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Федор Малыхин (10-я минута), Илья Зубов (20), Робин Ганзл (56), у СКА отличился Андрей Кузьменко (17).

Команды встретились в третий раз в сезоне, в двух предыдущих встречах, которые прошли в Санкт-Петербурге, победил "Спартак" (3:2 ОТ, 3:2).

"Спартак" одержал домашнюю победу над СКА впервые с 30 ноября 2012 года (6:1). Москвичи сумели прервать 10-матчевую домашнюю серию поражений от петербургского клуба. Команды провели 47-й матч в КХЛ, "Спартак" одержал 18-ю победу (10 побед в основное время, пять - в овертайме и три - в серии буллитов). СКА оказывался сильнее 29 раз (24 раза в основное время, четырежды - в овертайме и один раз - в серии буллитов).

В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах. Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.

"Спартак" в следующем матче встретится с "Йокеритом" из Хельсинки в среду, СКА примет московское "Динамо" в воскресенье.