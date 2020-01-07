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КХЛ

"Спартак" обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Хоккеисты "Спартака" Дмитрий Вишневский и СКА Йоонас Кемппайнен Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака" Дмитрий Вишневский и СКА Йоонас Кемппайнен
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11223 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Федор Малыхин (10-я минута), Илья Зубов (20), Робин Ганзл (56), у СКА отличился Андрей Кузьменко (17).

Команды встретились в третий раз в сезоне, в двух предыдущих встречах, которые прошли в Санкт-Петербурге, победил "Спартак" (3:2 ОТ, 3:2).

"Спартак" одержал домашнюю победу над СКА впервые с 30 ноября 2012 года (6:1). Москвичи сумели прервать 10-матчевую домашнюю серию поражений от петербургского клуба. Команды провели 47-й матч в КХЛ, "Спартак" одержал 18-ю победу (10 побед в основное время, пять - в овертайме и три - в серии буллитов). СКА оказывался сильнее 29 раз (24 раза в основное время, четырежды - в овертайме и один раз - в серии буллитов).

В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах. Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.

"Спартак" в следующем матче встретится с "Йокеритом" из Хельсинки в среду, СКА примет московское "Динамо" в воскресенье.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА4426320310133-7565
2СКА4619552312120-9463
3Динамо Мск4623414212135-10162
4Йокерит4320513410132-10859
5Спартак4518341514123-10556
6Локомотив4517351217121-11353
7Витязь441624431593-10951
8Торпедо4516423119125-12048
9Сочи451331162191-11941
10Северсталь45834362191-12739
11Динамо Р45950122878-13931
12Динамо Мн45721552597-15930
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс432722318126-7566
2Авангард4523132412117-8860
3Барыс4419510712101-9057
4Автомобилист4416712513112-10655
5Металлург Мг4616244317105-10051
6Куньлунь4716333319105-11550
7Сибирь441921321795-10049
8Салават Юлаев4317415016103-9649
9Адмирал431444121893-10647
10Нефтехимик4413242419102-11344
11Амур441413232084-9741
12Трактор471530222596-12340

 

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