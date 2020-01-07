Московское "Динамо" обыграло "Амур" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:2 победило дома хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе москвичей отличились Вадим Шипачев (4-я минута), Даниил Тарасов (10), Юусо Хиетанен (47) и Семен Панкратов (59). У "Амура" шайбы забросили Владислав Ушенин (23) и Гинек Зогорна (33).

Шипачев отличается на протяжении восьми матчей кряду, набрав 13 очков (4 шайбы + 9 голевых передач). Всего на счету лучшего бомбардира КХЛ в текущем сезоне 52 очка (13+39) в 46 матчах, на втором месте идет его одноклубник Дмитрий Яшкин, отдавший в прошедшем матче передачу, - 47 очков (20+27) в 44 встречах. Для Хиетанена эта шайба стала 50-й в составе "Динамо". Нападающий "Амура" Денис Голубев отдал голевой пас на Зогорну в своей 300-й игре в КХЛ.

"Динамо" одержало третью победу подряд и занимает третье место в таблице Западной конференции. В активе столичного клуба 62 очка в 46 встречах. "Амур" идет на предпоследнем, 11-м месте на Востоке, набрав 41 очко в 44 матчах.

В следующем матче "Динамо" примет 8 января лидера Западной конференции ЦСКА, "Амур" 9 января сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".

В другой встрече игрового дня новосибирская "Сибирь" на выезде одержала победу в овертайме над екатеринбургским "Автомобилистом" (4:3), минское "Динамо" проиграло дома пекинскому "Куньлуню" (1:5), казанский "Ак Барс" дома переиграл магнитогорский "Металлург" (2:0). Челябинский "Трактор" на выезде был сильнее "Сочи" (2:0), владивостокский "Адмирал" прервал пятиматчевую серию поражений, победив в гостях нижегородское "Торпедо" (2:1).