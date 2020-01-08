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Игроки НБА пожертвовали $750 тыс. на борьбу с пожарами в Австралии

Свой вклад внесли девять австралийских баскетболистов

ТАСС, 8 января. Австралийские игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пожертвовали $750 тыс. на борьбу с лесными пожарами в своей стране. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков НБА.

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Свой вклад внесли девять австралийских баскетболистов: Арон Бэйнс ("Финикс"), Джона Болден и Бен Симмонс (оба - "Филадельфия"), Райан Брокхофф ("Даллас"), Мэттью Деллаведова и Данте Экзам (оба - "Кливленд"), Джо Инглс ("Юта"), Тон Мэйкер ("Детройт") и Патрик Миллс ("Сан-Антонио").

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тысяч жилых домов и порядка 3 тысяч административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
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