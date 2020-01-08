{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Даниелян признался, что хотел завершить карьеру перед сезоном-2019/20

В декабре 16-летний спортсмен завоевал серебряную награду на чемпионате России

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский фигурист Артур Даниелян рассматривал вариант завершения карьеры перед стартом нынешнего сезона. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Даниелян начал сезон-2019/20 на международном юниорском уровне. На взрослом чемпионате России, который прошел в конце декабря в Красноярске, 16-летний фигурист завоевал серебряную медаль, получив право выступить на чемпионате Европы 2020 года.

"В начале сезона мотивация пропала, причина простая - ничего не "собиралось", - сказал Даниелян. - Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, самому подумать, что я делаю не так. Да и вообще, это не тот момент, когда стоит завершать, потому что столько пройдено".

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января.

 

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7474423.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
WTA
Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Китае
В матче второго круга россиянка победила китаянку Пэн Шуай
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС