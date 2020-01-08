Фигурист Даниелян признался, что хотел завершить карьеру перед сезоном-2019/20

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский фигурист Артур Даниелян рассматривал вариант завершения карьеры перед стартом нынешнего сезона. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Даниелян начал сезон-2019/20 на международном юниорском уровне. На взрослом чемпионате России, который прошел в конце декабря в Красноярске, 16-летний фигурист завоевал серебряную медаль, получив право выступить на чемпионате Европы 2020 года.

"В начале сезона мотивация пропала, причина простая - ничего не "собиралось", - сказал Даниелян. - Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, самому подумать, что я делаю не так. Да и вообще, это не тот момент, когда стоит завершать, потому что столько пройдено".

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7474423.