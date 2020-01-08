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НХЛ

Голкипер Шестеркин заявил, что сильно нервничал перед дебютной игрой в НХЛ

Российский вратарь отметил, что по дороге на арену у него дрожали руки и он не мог пить воду

ТАСС, 8 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин сильно волновался перед выходом на лед в дебютной игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий Шестеркина приводит журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен на своей странице в Twitter.

В ночь на среду "Рейнджерс" обыграли "Колорадо" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний Шестеркин отразил 29 из 32 бросков. Он стал пятым вратарем "Рейнджерс" с сезона-1979/80, которому удалось победить в дебютном матче в НХЛ. Ранее этого добивались Джон Ванбисбрук, Майк Рихтер, Дэн Клотье и Маккензи Скапски.

"По дороге на арену у меня дрожали руки, я даже не мог пить воду. Но когда вышел на лед, то почувствовал всеобщую поддержку, это помогло мне", - сказал Шестеркин.

"Он никогда не жаловался на то, что находится там (в Американской хоккейной лиге (АХЛ) - прим. ТАСС). Он просто делал то, что должен был. Он был лучшим вратарем в АХЛ", - сказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн.

"Рейнджерс" задрафтовал Шестеркина в 2014 году под общим 118-м номером. Голкипер подписал контракт с клубом из Нью-Йорка в мае прошлого года. За "Хартфорд Вулф Пэк" в АХЛ Шестеркин провел в текущем сезоне 23 встречи, три из которых "на ноль", и одержал 15 побед. 4 января Шестеркин получил приглашение на участие в Матче звезд АХЛ.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка после 42 матчей. В следующей игре 10 января они встретятся с "Нью-Джерси".

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