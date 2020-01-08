Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

ТАСС, 8 января. Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Пэн Шуай во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне. Призовой фонд турнира составляет $650 тыс.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился победой россиянки, которая посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 7:6 (9:7), 6:1. 25-летняя Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, 34-летняя Пэн Шуай - 68-е. В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 4) - Александра Саснович (Белоруссия).

Россиянка Анна Блинкова в матче второго круга проиграла Зарине Даяс из Казахстана со счетом 1:6, 7:6 (11:9), 4:6. 21-летняя Блинкова располагается на 58-й позиции в рейтинге WTA, 26-летняя Дияс - на 75-й.

Турнир в Китае завершится 11 января.