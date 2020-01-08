Мессина считает, что у Хэммон хорошие шансы стать первой женщиной, возглавившей клуб НБА

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший игрок сборной России Бекки Хэммон имеет хорошие шансы стать первой женщиной на посту главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал бывший ассистент главного тренера клуба НБА "Сан-Антонио" Этторе Мессина.

Хэммон выступала за клубы женской НБА "Нью-Йорк", "Теннеси", "Колорадо", "Сан-Антонио", а также за российские ЦСКА, "Надежду", "Спартак" и испанскую "Валенсию". В феврале 2008 года американская баскетболистка приняла российское гражданство. В настоящее время 42-летняя Хэммон занимает пост ассистента главного тренера "Сан-Антонио".

"Я продолжаю находиться в курсе всех событий в НБА, я каждый день смотрю много матчей. У меня много друзей в "Сан-Антонио", я продолжаю с ними общаться, - сказал Мессина. - И, конечно, я остаюсь на связи с Бекки Хэммон, думаю, у нее большие шансы стать первой женщиной на посту главного тренера в НБА. В лиге есть интерес, чтобы среди тренеров была женщина, поэтому у нее есть все возможности для этого".

В составе сборной России Хэммон стала бронзовым призером Олимпиады-2008 и серебряным призером чемпионата Европы 2009 года.