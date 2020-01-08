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Футбол в Англии

СМИ: "Интер" начал переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу футболиста Янга

Представители миланского клуба уже начали переговоры с "Манчестером" и готовы предложить игроку контракт на полтора года

ТАСС, 8 января. Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг зимой может перейти в итальянский "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По информации источника, представители миланского клуба уже начали переговоры с "Манчестером" и готовы предложить Янгу контракт на полтора года. В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел 18 матчей в составе клуба в разных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В составе "Манчестер Юнайтед" Янг стал чемпионом Англии (сезон-2012/13), обладателем Кубка Англии (2015/2016) и Суперкубка Англии (2011), победителем Лиги Европы (2016/17). В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, в которых забил семь мячей.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в текущем сезоне чемпионата Англии, набрав 31 очко после 21 матча. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 11 января дома сыграет с "Норвичем". "Интер" лидирует в чемпионате Италии, после 18 игр миланский клуб набрал 45 очков.

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