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Футбол в России

ФК "Спартак" пока не планирует переносить сборы из ОАЭ и Катара

В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами
Футболисты "Спартака" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборы московского футбольного клуба "Спартак" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре должны пройти согласно плану, ни о каких переносах речи пока не идет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Спартак" в рамках подготовки к весенней части чемпионата России должен провести сборы в ОАЭ (13-24 января) и Катаре (1-9 февраля). В Катаре красно-белые должны принять участие в турнире с участием "Ростова", "Локомотива" и сербского "Партизана".

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"Пока никакой информации по поводу переноса сборов нет. Все идет по плану", - сообщили в пресс-службе.

В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Утром 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы.

Кроме того, 8 января авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находилось около 180 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Украинское МВД сообщило, что все они погибли. Как сообщало иранское агентство Фарс, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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