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НХЛ

Николишин считает, что Шестеркина рассматривают основным вратарем "Рейнджерс" в будущем

В ночь на среду 24-летний россиянин провел дебютный матч в НХЛ
Андрей Николишин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Николишин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Чемпион мира, бывший игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Андрей Николишин считает, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" в перспективе рассматривает российского вратаря Игоря Шестеркина в качестве основного. Такое мнение он высказал ТАСС.

В ночь на среду 24-летний Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ, в котором его команда одержала победу на "Колорадо" со счетом 5:3. Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

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"Я думаю, что "Рейнджерс" не просто так подписали Шестеркина, и он не просто так играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), там он адаптировался, понял, что значит североамериканский хоккей. Он здорово проявил себя там, его подняли и дали шанс в НХЛ. Я думаю, что руководство "Рейнджерс" строит долгосрочные планы и рассматривают Шестеркина в будущем как основного вратаря. Он - молодой парень, а [другой вратарь "Рейнджерс"] Хенрик Лундквист уже заканчивает карьеру, идет преемственность, передача опыта", - отметил Николишин.

"Шестеркин уверенно отыграл, одержал первую победу. Я искренне от души его поздравляю, дай бог, чтобы он смог закрепиться в основном составе", - добавил собеседник агентства.

"Рейнджерс" задрафтовали Шестеркина в 2014 году под общим 118-м номером. Голкипер подписал контракт с клубом из Нью-Йорка в мае прошлого года. За "Хартфорд Вулф Пэк" в АХЛ Шестеркин провел в текущем сезоне 23 встречи, три из которых "на ноль", и одержал 15 побед. 4 января Шестеркин был получил приглашение на участие в Матче звезд АХЛ.

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