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Футбол в России

"Ростов" опроверг наличие проблем с алкоголем у бывшего футболиста команды Сигурдссона

1 января ростовский клуб расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон

ТАСС, 8 января. Футбольный клуб "Ростов" назвал не соответствующими действительности сведения о серьезных проблемах с алкоголем у бывшего капитана команды исландского защитника Рагнара Сигурдссона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

1 января "Ростов" расторг контракт с 33-летним игроком по обоюдному согласию сторон. В среду портал "Чемпионат" сообщил, что причиной расторжения соглашения могли стать проблемы с алкоголем у Сигурдссона.

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"Сведения о якобы "серьезных проблемах с алкоголем" у игрока не соответствует действительности. За почти два года выступлений в "Ростове" Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку", - говорится в сообщении.

"Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации", - добавляется в заявлении клуба.

Сигурдссон выступал за "Ростов" с января 2018 года, он провел за клуб 53 матча во всех турнирах. Ранее он играл за российские клубы "Краснодар" и "Рубин" (Казань), английский "Фулхэм", шведский "Гётеборг", датский "Копенгаген" и исландский "Филкир". В составе "Краснодара" игрок стал бронзовым призером чемпионата России (2015) и играл в финале Кубка России (2014). Вместе с "Гётеборгом" Сигурдссон выиграл чемпионат и Кубок Швеции, с "Копенгагеном" - чемпионат и Кубок Дании.

В составе сборной Исландии Сигурдссон провел 94 матча, в которых забил 5 мячей, футболист занимает второе место по числу проведенных за национальную команду матчей (лидирует Рунар Кристинссон, который сыграл 104 матча). Игрок принял участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

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