Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь в третьей партии матча за шахматную корону

ШАНХАЙ, 8 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в третьей партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае.

Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь во второй партии матча за шахматную корону

После трех партий счет равный - 1,5:1,5, первые две партии также завершились вничью. Четвертая партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в четверг.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.