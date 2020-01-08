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Футбол в России

Роман Березовский назначен главным тренером армянского футбольного клуба "Пюник"

Последним местом работы тренера был ФК "Сочи"

ТАСС, 8 января. Армянский футбольный клуб "Пюник" объявил о назначении на пост главного тренера команды Романа Березовского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 45-летним специалистом не уточняется. Также "Пюник" подписал соглашение с Сергеем Чикишевым, который станет помощником Березовского. Ассистент главного тренера Роберт Арзуманян, тренер вратарей Айк Киракосян и тренер по физической подготовке Чиро Хоссейни Верди продолжат работу в тренерском штабе "Пюника". Сурен Чахалян, возглавлявший клуб с конца октября, перейдет на другую должность в команде.

Последним местом работы Березовского был "Сочи", выступающий в Российской премьер-лиге. Он стал исполняющим обязанности главного тренера 20 ноября после увольнения с поста наставника команды Александра Точилина в связи с неудовлетворительными результатами. 31 декабря "Сочи" объявил об уходе Березовского.

Также Березовский работал тренером вратарей в московском "Динамо" (вместе с клубом он стал победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ)) и сборной Армении. В течение карьеры игрока Березовский выступал за московские "Динамо" и "Торпедо", подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит". В составе "Зенита" Березовский стал обладателем Кубка России (1999), вместе с "Химками" игрок одержал победу в первом дивизионе в 2006 году (предшественник ФНЛ). В составе сборной Армении Березовский провел 94 матча (второй результат в истории, лидирует Саркис Овсепян - 132 игры).

Ранее Пюник возглавлял россиянин Андрей Талалаев, который покинул клуб в апреле 2019 года и возглавил подмосковные "Химки", под его руководством армянский клуб прошел два круга в квалификации Лиги Европы сезона-2018/19, уступив в третьем раунде израильскому "Маккаби" (Тель-Авив). С апреля по октябрь 2019 года клубом руководил еще один российский специалист - Александр Тарханов. В текущем сезоне "Пюник" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав 20 очков в 15 матчах.

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