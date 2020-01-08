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КХЛ

Крикунов: хоккеисты "Динамо" сами сломали себе игру в матче с ЦСКА

Динамовцы не реализовали пятиминутное большинство во втором периоде матча КХЛ
Главный тренер ХК "Динамо" Владимир Крикунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Динамо" Владимир Крикунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" сломали игру сами себе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В среду "Динамо" на своем льду уступило ЦСКА со счетом 1:4. Хозяева вели со счетом 1:0, а во втором периоде при ничейном результате не сумели реализовать пятиминутное большинство.

"Мы сами сломали себе игру, когда было пять минут большинства. Не атаковали и не смогли ничего толкового создать. Надо было сыграть почетче. (Тему) Пулккинен играет во второй бригаде большинства, в первой его уже попробовали раньше, у него не пошло", - отметил Крикунов.

"Динамо" во вторник переиграло на своей площадке хабаровский "Амур" (4:2). "ЦСКА хорошо отработал, а мы не смогли подняться после вчерашней игры. Работать надо все равно вторую игру, не думаю, что это так тяжело", - сказал Крикунов.

В составе бело-голубых из-за болезни и травм пропустили встречу Михал Чайковски, Вячеслав Кулемин, Микс Индрашис и Даниил Апальков. "Чайковски, наверное, уже выйдет в следующей игре, Индрашис сегодня первый раз тренировался, Кулемин уже в порядке" - сообщил главный тренер "Динамо".

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, "Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. В следующем туре ЦСКА примет "Куньлунь" из Пекина в пятницу, в тот же день "Динамо" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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