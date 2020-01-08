Никитин: хоккеисты ЦСКА в матче с "Динамо" играли как команда

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин отметил командную игру своих хоккеистов в матче со столичным "Динамо". Об этом Никитин рассказал на пресс-конференции.

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Динамо" и ЦСКА завершилась победой армейцев со счетом 4:1.

"Мы провели хорошую игру, меньшинство и большинство сделало свою работу. Все старались, играли на команду, думаю, результат мы заслужили", - отметил Никитин.

Впервые с 8 декабря после травмы на лед вышел капитан ЦСКА Сергей Андронов. "Андронов - капитан команды и на льду, и в раздевалке. Понятно, что ему было тяжело, но его партнеры по звену сегодня ему помогли, сделали большой объем работы", - сказал Никитин.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах. В следующей встрече ЦСКА примет китайский "Куньлунь" в пятницу.