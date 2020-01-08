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КХЛ

Шипачев: хоккеисты "Динамо" ужасно сыграли в большинстве в матче с ЦСКА

Динамовцы во втором периоде при ничейном результате не сумели реализовать пятиминутное большинство

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" проиграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ужасной игры в большинстве и глупых пропущенных голов. Такое мнение журналистам высказал капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

В среду "Динамо" на своем льду уступило ЦСКА со счетом 1:4. Хозяева вели со счетом 1:0, а во втором периоде при ничейном результате не сумели реализовать пятиминутное большинство.

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"Сил было нормально, но пропустили глупые голы, из-за чего и проиграли. Пять минут большинства было - мы вообще ничего не сделали. Просто убили большинство, из-за этого проиграли. Мы просто ужасно играем "пять на четыре", есть к чему стремиться", - отметил Шипачев.

В составе "Динамо" единственную шайбу забросил Тему Пулккинен, перешедший в команду 27 декабря. "Пулккинен нормально играет, четыре матча провел - две шайбы забросил. Видно, что он мастеровитый парень, думаю, что он нам поможет, сегодня их звено хорошо сработало. Сейчас пока не имеет значения, кто тут первая линия, а кто вторая - у нас много игроков, думаю, что тренерский штаб найдет сочетания, которые будут приносить плоды", - сказал Шипачев.

"Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. "Не смотрим на таблицу, надо выигрывать каждый матч, а кто сверху, кто снизу, увидишь только в конце сезона. Двухочковая система всем оставляет шансы. Три игры выиграл - поднялся, проиграл три матча - опустился", - заключил капитан "Динамо".

В следующем матче "Динамо" в пятницу на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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