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КХЛ

Киселевич: хоккеисты ЦСКА были мотивированы в матче с "Динамо" после плохих игр

Защитник армейцев отметил, что на игру соперников повлиял плотный календарь матчей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Плохая игра ЦСКА в последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мотивировала игроков команды на встречу с московским "Динамо". Об этом журналистам рассказал защитник ЦСКА Богдан Киселевич.

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В среду ЦСКА на выезде переиграл "Динамо" со счетом 4:1. В прошлом матче армейцы на выезде уступили "Салавату Юлаеву" (2:4).

"Нас мотивировало и поражение от "Салавата", и последнее поражение от "Динамо" (0:3). Не совсем нравилось, как играли последние матчи, сегодня вышли предельно мотивированы", - отметил Киселевич.

"Динамо" во вторник проводило встречу с хабаровским "Амуром" и одержало победу со счетом 4:2. "В концовочке уже было заметно, что у "Динамо" игра второй день подряд. В первом периоде они нас переигрывали, где-то спас Илюха [Илья Сорокин, вратарь ЦСКА], а потом уже втянулись и хорошо играли. Игра похожа на ту, когда мы тоже второй день подряд играли - получились зеркальные матчи", - сказал Киселевич.

Во втором периоде при ничейном результате динамовцы не сумели реализовать пятиминутное большинство. "Наверное, это пятиминутное удаление нас сплотило больше. Мы поняли, что дело уже запахло керосином и надо собираться. Хорошо получилось, что выстояли и дальше уже забили свои голы и хорошо довели матч до победы", - заключил Киселевич.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах. В следующей встрече ЦСКА примет китайский "Куньлунь" в пятницу.

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