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Футбол в России

Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти бывшего капитана "Спартака" Игоря Нетто

9 января исполнится 90 лет со дня его рождения

ТАСС, 8 января. Второй тур после зимнего перерыва в Российской премьер-лиги (РПЛ) будет посвящен памяти полузащитника московского "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Данное решение было принято исполкомом РФС по предложению председателя комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна. 9 января будет отмечаться 90 лет со дня рождения футболиста.

Нетто является воспитанником школы "Спартака", на протяжении всей карьеры он выступал в составе московской команды, был ее капитаном на протяжении 10 лет. С 1949 по 1966 год Нетто провел 368 матчей за "Спартак", в которых отличился 36 раз. Он является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962), трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

В составе сборной СССР Нетто провел 54 матча (52 - в качестве капитана), в которых отличился четыре раза. Нетто является олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960). В 1999 году Нетто скончался на 70-м году жизни.

Матчи 21-го тура РПЛ пройдут с 7 по 9 марта. На данный момент в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит", который набрал 45 очков в 19 матчах. Вторым идет "Краснодар" (35), у московских ЦСКА и "Локомотива", а также "Ростова" в активе по 34 очка. "Спартак" располагается на 10-м месте (22).

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Российский футбол
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