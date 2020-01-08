Битвы лидеров Запада. "Динамо" проиграло ЦСКА, а "Спартак" - "Йокериту" в матчах КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях выиграл у столичного "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10061 зрителя.
В последнем матче между этими соперниками 25 декабря "Динамо" одержало гостевую победу со счетом 3:0. За день до той игры армейцы проводили встречу против магнитогорского "Металлурга" (3:2). Сейчас же ситуация была обратной, бело-голубые во вторник переиграли "Амур" со счетом 4:2 и проводили второй матч за два дня.
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов в игре с командой из Хабаровска дал отдохнуть основному вратарю Ивану Бочарову, который вышел с первых минут матча с ЦСКА. Бочаров в 2020 году до встречи с армейцами не пропустил ни одной шайбы, при нем динамовцы переиграли "Куньлунь" (2:0) и "Спартак" (3:0). Из-за болезни хозяевам площадки не смогли помочь Михал Чайковски, Вячеслав Кулемин, Микс Индрашис и Даниил Апальков, а Игорь Полыгалов и Иван Муранов заменили Максима Афиногенова и Владислава Ефремова.
"Чайковски, наверное, уже выйдет в следующей игре, Индрашис сегодня первый раз тренировался, Кулемин уже в порядке", - сообщил главный тренер "Динамо" после матча.
В состав ЦСКА после месячного отсутствия вернулся в строй капитан команды Сергей Андронов. Из-за травм не приняли участия в игре Линден Вей и Михаил Григоренко.
До начала матча в фойе арены состоялась автограф-сессия нападающего "Динамо" Ильи Круглова, который завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Мероприятие вызвало огромный интерес у динамовских болельщиков, и возле 19-летнего форварда скопилось огромное количество поклонников хоккея. Круглов уделял внимание всем желающим и с удовольствием отвечал на поздравления и вопросы болельщиков.
Ужасное большинство "Динамо"
Армейцы с первых минут встречи взяли нити игры в свои руки, но на пятой минуте пропустили контратаку. Даниил Тарасов и Тему Пулккинен вышли вдвоем против одного защитника и вратаря Ильи Сорокина и разыграли комбинацию, в результате которой финский нападающий поразил уже пустые ворота. Для Пулккинена, который перешел в "Динамо" 27 декабря, эта шайба стала второй в четырех встречах. При этом он действовал с четырьмя разными центральными нападающими.
"Пулккинен нормально играет, четыре матча провел - две шайбы забросил. Видно, что он мастеровитый парень, думаю, что он нам поможет, сегодня их звено хорошо сработало. Сейчас пока не имеет значения, кто тут первая линия, а кто вторая - у нас много игроков, думаю, что тренерский штаб найдет сочетания, которые будут приносить плоды", - сказал после матча капитан "Динамо" Вадим Шипачев.
Отыграться армейцы сумели в самом начале второго периода - Богдан Киселевич щелкнул от синей линии, а Бочаров был закрыт игроками и не увидел момента броска, и шайба оказалась в воротах. Ключевым моментом игры стало нереализованное пятиминутное большинство "Динамо" за грубую игру Михаила Науменкова. Бело-голубые за пять минут только два раза потревожили Сорокина и не создали ни одного опасного момента.
"Пять минут большинства было - мы вообще ничего не сделали. Просто убили большинство, из-за этого проиграли. Мы просто ужасно играем "пять на четыре", есть к чему стремиться", - отметил Шипачев.
После этого армейцы за восемь секунд использовали свое первое численное преимущество в матче. А за шесть секунд до окончания второго периода Иржи Секач отправил в ворота хозяев третью шайбу. Для того, чтобы отыграться, у "Динамо" не хватило ни сил, ни мастерства. В середине третьего периода Андре Петерссон потерял шайбу на выходе из своей зоны и Константин Окулов поставил точку в матче.
"Мы сами сломали себе игру, когда было пять минут большинства. Не атаковали и не смогли ничего толкового создать. Надо было сыграть почетче", - подчеркнул Крикунов.
Мотивированный ЦСКА
ЦСКА в прошлом матче потерпел обидное гостевое поражение от уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 2:4 и подпустил СКА в борьбе за лидерство в турнирной таблице Западной конференции на расстояние двух очков. "Динамо" же в случае набора хотя бы одного очка в дерби обошло бы команду из Санкт-Петербурга в турнирной таблице и вышло бы на первое место в дивизионе Боброва и второе в конференции.
"Нас мотивировало и поражение от "Салавата", и последнее поражение от "Динамо" (0:3). Не совсем нравилось, как играли последние матчи, сегодня вышли предельно мотивированными", - отметил Киселевич.
"Мы провели хорошую игру, меньшинство и большинство сделало свою работу. Все старались, играли на команду, думаю, результат мы заслужили", - сказал главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, "Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию "Динамо". В следующем туре ЦСКА примет "Куньлунь" из Пекина в пятницу, в тот же день "Динамо" на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым".
Команда из Уфы в среду на своем льду в овертайме уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:2. В другом матче команд Восточной конференции "Барыс" на выезде уверенно переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:1).
"Спартаку" не хватило свежести
Второй матч за два дня проводил и московский "Спартак". Во вторник команда Олега Знарка в энергозатратной игре в третий раз в сезоне сломила сопротивление СКА (3:1). В среду в Москву пожаловал финский "Йокерит" и победил в овертайме со счетом 3:2.
Знарок, как и обещал, провел небольшую ротацию в составе. Ворота вместо Юлиуса Гудачека защищал Никита Беспалов. Защитник Тобиас Виклунд заменил форварда Мартиньша Карсумса, таким образом, "Спартак" в матче с финской командой действовал в полные четыре пары защитников. "Вчера была большая нагрузка на оборону, мы знали, что "Йокерит" будет поддавливать, поэтому так сыграть было логично", - пояснил главный тренер "Спартака" после матча.
Хоккеисты "Спартака", как и "Динамо", выиграли первый период. Третью шайбу в трех матчах за красно-белых забросил нападающий Федор Малыхин, приобретенный в последний день трансферного окна 27 декабря. По окончании встречи Знарок рассказал, что Малыхин по ходу игры получил травму и отправился на МРТ.
На гол нападающего "Спартака" ответил Никлас Йенсен, а в концовке стартовой трети игры Андрей Кутейкин снова вывел хозяев вперед. Но сил удержать преимущество у красно-белых не хватило. Йенсен сравнял счет еще во втором периоде, а в овертайме Сами Лепистё принес "Йокериту" победу. "Спартак" в отличие от "Динамо" сумел набрать очко, а "Йокерит" не проигрывает в основное время уже на протяжении 18 матчей и по потерянным очкам занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 44 играх.
"Сложный календарь. Не хватило свежести, движения, но ребята делали все, что могли. Претензии сложно предъявить кому-то, было тяжело. Очко забрали", - сказал Знарок.
В следующем матче "Спартак" на выезде 10 января сыграет с "Сочи". "Йокерит" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|45
|27
|3
|2
|0
|3
|10
|137-76
|67
|2
|СКА
|46
|19
|5
|5
|2
|3
|12
|120-94
|63
|3
|Динамо Мск
|47
|23
|4
|1
|4
|2
|13
|136-105
|62
|4
|Йокерит
|44
|20
|6
|1
|3
|4
|10
|132-110
|61
|5
|Спартак
|46
|18
|3
|4
|1
|6
|14
|125-108
|57
|6
|Локомотив
|46
|17
|4
|5
|1
|2
|17
|123-114
|55
|7
|Витязь
|44
|16
|2
|4
|4
|3
|15
|93-109
|51
|8
|Торпедо
|45
|16
|4
|2
|3
|1
|19
|125-120
|48
|9
|Сочи
|45
|13
|3
|1
|1
|6
|21
|91-119
|41
|10
|Северсталь
|45
|8
|3
|4
|3
|6
|21
|91-127
|39
|11
|Динамо Р
|45
|9
|5
|0
|1
|2
|28
|78-139
|31
|12
|Динамо Мн
|45
|7
|2
|1
|5
|5
|25
|97-159
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|43
|27
|2
|2
|3
|1
|8
|126-75
|66
|2
|Авангард
|45
|23
|1
|3
|2
|4
|12
|117-88
|60
|3
|Барыс
|45
|20
|5
|1
|0
|7
|12
|106-91
|59
|4
|Автомобилист
|44
|16
|7
|1
|2
|5
|13
|112-106
|55
|5
|Металлург Мг
|46
|16
|2
|4
|4
|3
|17
|105-100
|51
|6
|Салават Юлаев
|44
|17
|4
|1
|5
|1
|16
|104-98
|50
|7
|Куньлунь
|47
|16
|3
|3
|3
|3
|19
|105-115
|50
|8
|Сибирь
|44
|19
|2
|1
|3
|2
|17
|95-100
|49
|9
|Адмирал
|43
|14
|4
|4
|1
|2
|18
|93-106
|47
|10
|Нефтехимик
|45
|13
|2
|4
|2
|4
|20
|103-118
|44
|11
|Амур
|44
|14
|1
|3
|2
|3
|21
|84-97
|41
|12
|Трактор
|47
|15
|3
|0
|2
|2
|25
|96-123
|40