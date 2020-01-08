Битвы лидеров Запада. "Динамо" проиграло ЦСКА, а "Спартак" - "Йокериту" в матчах КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях выиграл у столичного "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10061 зрителя. В последнем матче между этими соперниками 25 декабря "Динамо" одержало гостевую победу со счетом 3:0. За день до той игры армейцы проводили встречу против магнитогорского "Металлурга" (3:2). Сейчас же ситуация была обратной, бело-голубые во вторник переиграли "Амур" со счетом 4:2 и проводили второй матч за два дня.

На эту тему ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов в игре с командой из Хабаровска дал отдохнуть основному вратарю Ивану Бочарову, который вышел с первых минут матча с ЦСКА. Бочаров в 2020 году до встречи с армейцами не пропустил ни одной шайбы, при нем динамовцы переиграли "Куньлунь" (2:0) и "Спартак" (3:0). Из-за болезни хозяевам площадки не смогли помочь Михал Чайковски, Вячеслав Кулемин, Микс Индрашис и Даниил Апальков, а Игорь Полыгалов и Иван Муранов заменили Максима Афиногенова и Владислава Ефремова. "Чайковски, наверное, уже выйдет в следующей игре, Индрашис сегодня первый раз тренировался, Кулемин уже в порядке", - сообщил главный тренер "Динамо" после матча. В состав ЦСКА после месячного отсутствия вернулся в строй капитан команды Сергей Андронов. Из-за травм не приняли участия в игре Линден Вей и Михаил Григоренко. До начала матча в фойе арены состоялась автограф-сессия нападающего "Динамо" Ильи Круглова, который завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Мероприятие вызвало огромный интерес у динамовских болельщиков, и возле 19-летнего форварда скопилось огромное количество поклонников хоккея. Круглов уделял внимание всем желающим и с удовольствием отвечал на поздравления и вопросы болельщиков. Ужасное большинство "Динамо" Армейцы с первых минут встречи взяли нити игры в свои руки, но на пятой минуте пропустили контратаку. Даниил Тарасов и Тему Пулккинен вышли вдвоем против одного защитника и вратаря Ильи Сорокина и разыграли комбинацию, в результате которой финский нападающий поразил уже пустые ворота. Для Пулккинена, который перешел в "Динамо" 27 декабря, эта шайба стала второй в четырех встречах. При этом он действовал с четырьмя разными центральными нападающими. "Пулккинен нормально играет, четыре матча провел - две шайбы забросил. Видно, что он мастеровитый парень, думаю, что он нам поможет, сегодня их звено хорошо сработало. Сейчас пока не имеет значения, кто тут первая линия, а кто вторая - у нас много игроков, думаю, что тренерский штаб найдет сочетания, которые будут приносить плоды", - сказал после матча капитан "Динамо" Вадим Шипачев.

Отыграться армейцы сумели в самом начале второго периода - Богдан Киселевич щелкнул от синей линии, а Бочаров был закрыт игроками и не увидел момента броска, и шайба оказалась в воротах. Ключевым моментом игры стало нереализованное пятиминутное большинство "Динамо" за грубую игру Михаила Науменкова. Бело-голубые за пять минут только два раза потревожили Сорокина и не создали ни одного опасного момента. "Пять минут большинства было - мы вообще ничего не сделали. Просто убили большинство, из-за этого проиграли. Мы просто ужасно играем "пять на четыре", есть к чему стремиться", - отметил Шипачев. После этого армейцы за восемь секунд использовали свое первое численное преимущество в матче. А за шесть секунд до окончания второго периода Иржи Секач отправил в ворота хозяев третью шайбу. Для того, чтобы отыграться, у "Динамо" не хватило ни сил, ни мастерства. В середине третьего периода Андре Петерссон потерял шайбу на выходе из своей зоны и Константин Окулов поставил точку в матче. "Мы сами сломали себе игру, когда было пять минут большинства. Не атаковали и не смогли ничего толкового создать. Надо было сыграть почетче", - подчеркнул Крикунов. Мотивированный ЦСКА ЦСКА в прошлом матче потерпел обидное гостевое поражение от уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 2:4 и подпустил СКА в борьбе за лидерство в турнирной таблице Западной конференции на расстояние двух очков. "Динамо" же в случае набора хотя бы одного очка в дерби обошло бы команду из Санкт-Петербурга в турнирной таблице и вышло бы на первое место в дивизионе Боброва и второе в конференции.

"Нас мотивировало и поражение от "Салавата", и последнее поражение от "Динамо" (0:3). Не совсем нравилось, как играли последние матчи, сегодня вышли предельно мотивированными", - отметил Киселевич. "Мы провели хорошую игру, меньшинство и большинство сделало свою работу. Все старались, играли на команду, думаю, результат мы заслужили", - сказал главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, "Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию "Динамо". В следующем туре ЦСКА примет "Куньлунь" из Пекина в пятницу, в тот же день "Динамо" на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым". Команда из Уфы в среду на своем льду в овертайме уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:2. В другом матче команд Восточной конференции "Барыс" на выезде уверенно переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:1). "Спартаку" не хватило свежести Второй матч за два дня проводил и московский "Спартак". Во вторник команда Олега Знарка в энергозатратной игре в третий раз в сезоне сломила сопротивление СКА (3:1). В среду в Москву пожаловал финский "Йокерит" и победил в овертайме со счетом 3:2. Знарок, как и обещал, провел небольшую ротацию в составе. Ворота вместо Юлиуса Гудачека защищал Никита Беспалов. Защитник Тобиас Виклунд заменил форварда Мартиньша Карсумса, таким образом, "Спартак" в матче с финской командой действовал в полные четыре пары защитников. "Вчера была большая нагрузка на оборону, мы знали, что "Йокерит" будет поддавливать, поэтому так сыграть было логично", - пояснил главный тренер "Спартака" после матча.

Хоккеисты "Спартака", как и "Динамо", выиграли первый период. Третью шайбу в трех матчах за красно-белых забросил нападающий Федор Малыхин, приобретенный в последний день трансферного окна 27 декабря. По окончании встречи Знарок рассказал, что Малыхин по ходу игры получил травму и отправился на МРТ. На гол нападающего "Спартака" ответил Никлас Йенсен, а в концовке стартовой трети игры Андрей Кутейкин снова вывел хозяев вперед. Но сил удержать преимущество у красно-белых не хватило. Йенсен сравнял счет еще во втором периоде, а в овертайме Сами Лепистё принес "Йокериту" победу. "Спартак" в отличие от "Динамо" сумел набрать очко, а "Йокерит" не проигрывает в основное время уже на протяжении 18 матчей и по потерянным очкам занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 44 играх. "Сложный календарь. Не хватило свежести, движения, но ребята делали все, что могли. Претензии сложно предъявить кому-то, было тяжело. Очко забрали", - сказал Знарок. В следующем матче "Спартак" на выезде 10 января сыграет с "Сочи". "Йокерит" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 45 27 3 2 0 3 10 137-76 67 2 СКА 46 19 5 5 2 3 12 120-94 63 3 Динамо Мск 47 23 4 1 4 2 13 136-105 62 4 Йокерит 44 20 6 1 3 4 10 132-110 61 5 Спартак 46 18 3 4 1 6 14 125-108 57 6 Локомотив 46 17 4 5 1 2 17 123-114 55 7 Витязь 44 16 2 4 4 3 15 93-109 51 8 Торпедо 45 16 4 2 3 1 19 125-120 48 9 Сочи 45 13 3 1 1 6 21 91-119 41 10 Северсталь 45 8 3 4 3 6 21 91-127 39 11 Динамо Р 45 9 5 0 1 2 28 78-139 31 12 Динамо Мн 45 7 2 1 5 5 25 97-159 30