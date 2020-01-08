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КХЛ

Битвы лидеров Запада. "Динамо" проиграло ЦСКА, а "Спартак" - "Йокериту" в матчах КХЛ

Динамовцы и спартаковцы проводили второй матч за два дня
Игроки ЦСКА Иржи Секач и "Динамо" Иван Бочаров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Иржи Секач и "Динамо" Иван Бочаров
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях выиграл у столичного "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10061 зрителя.

В последнем матче между этими соперниками 25 декабря "Динамо" одержало гостевую победу со счетом 3:0. За день до той игры армейцы проводили встречу против магнитогорского "Металлурга" (3:2). Сейчас же ситуация была обратной, бело-голубые во вторник переиграли "Амур" со счетом 4:2 и проводили второй матч за два дня.

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Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов в игре с командой из Хабаровска дал отдохнуть основному вратарю Ивану Бочарову, который вышел с первых минут матча с ЦСКА. Бочаров в 2020 году до встречи с армейцами не пропустил ни одной шайбы, при нем динамовцы переиграли "Куньлунь" (2:0) и "Спартак" (3:0). Из-за болезни хозяевам площадки не смогли помочь Михал Чайковски, Вячеслав Кулемин, Микс Индрашис и Даниил Апальков, а Игорь Полыгалов и Иван Муранов заменили Максима Афиногенова и Владислава Ефремова.

"Чайковски, наверное, уже выйдет в следующей игре, Индрашис сегодня первый раз тренировался, Кулемин уже в порядке", - сообщил главный тренер "Динамо" после матча.

В состав ЦСКА после месячного отсутствия вернулся в строй капитан команды Сергей Андронов. Из-за травм не приняли участия в игре Линден Вей и Михаил Григоренко.

До начала матча в фойе арены состоялась автограф-сессия нападающего "Динамо" Ильи Круглова, который завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Мероприятие вызвало огромный интерес у динамовских болельщиков, и возле 19-летнего форварда скопилось огромное количество поклонников хоккея. Круглов уделял внимание всем желающим и с удовольствием отвечал на поздравления и вопросы болельщиков.

Ужасное большинство "Динамо"

Армейцы с первых минут встречи взяли нити игры в свои руки, но на пятой минуте пропустили контратаку. Даниил Тарасов и Тему Пулккинен вышли вдвоем против одного защитника и вратаря Ильи Сорокина и разыграли комбинацию, в результате которой финский нападающий поразил уже пустые ворота. Для Пулккинена, который перешел в "Динамо" 27 декабря, эта шайба стала второй в четырех встречах. При этом он действовал с четырьмя разными центральными нападающими.

"Пулккинен нормально играет, четыре матча провел - две шайбы забросил. Видно, что он мастеровитый парень, думаю, что он нам поможет, сегодня их звено хорошо сработало. Сейчас пока не имеет значения, кто тут первая линия, а кто вторая - у нас много игроков, думаю, что тренерский штаб найдет сочетания, которые будут приносить плоды", - сказал после матча капитан "Динамо" Вадим Шипачев.

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Отыграться армейцы сумели в самом начале второго периода - Богдан Киселевич щелкнул от синей линии, а Бочаров был закрыт игроками и не увидел момента броска, и шайба оказалась в воротах. Ключевым моментом игры стало нереализованное пятиминутное большинство "Динамо" за грубую игру Михаила Науменкова. Бело-голубые за пять минут только два раза потревожили Сорокина и не создали ни одного опасного момента.

"Пять минут большинства было - мы вообще ничего не сделали. Просто убили большинство, из-за этого проиграли. Мы просто ужасно играем "пять на четыре", есть к чему стремиться", - отметил Шипачев.

После этого армейцы за восемь секунд использовали свое первое численное преимущество в матче. А за шесть секунд до окончания второго периода Иржи Секач отправил в ворота хозяев третью шайбу. Для того, чтобы отыграться, у "Динамо" не хватило ни сил, ни мастерства. В середине третьего периода Андре Петерссон потерял шайбу на выходе из своей зоны и Константин Окулов поставил точку в матче.

"Мы сами сломали себе игру, когда было пять минут большинства. Не атаковали и не смогли ничего толкового создать. Надо было сыграть почетче", - подчеркнул Крикунов.

Мотивированный ЦСКА

ЦСКА в прошлом матче потерпел обидное гостевое поражение от уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 2:4 и подпустил СКА в борьбе за лидерство в турнирной таблице Западной конференции на расстояние двух очков. "Динамо" же в случае набора хотя бы одного очка в дерби обошло бы команду из Санкт-Петербурга в турнирной таблице и вышло бы на первое место в дивизионе Боброва и второе в конференции.

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"Нас мотивировало и поражение от "Салавата", и последнее поражение от "Динамо" (0:3). Не совсем нравилось, как играли последние матчи, сегодня вышли предельно мотивированными", - отметил Киселевич.

"Мы провели хорошую игру, меньшинство и большинство сделало свою работу. Все старались, играли на команду, думаю, результат мы заслужили", - сказал главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, "Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию "Динамо". В следующем туре ЦСКА примет "Куньлунь" из Пекина в пятницу, в тот же день "Динамо" на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым".

Команда из Уфы в среду на своем льду в овертайме уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:2. В другом матче команд Восточной конференции "Барыс" на выезде уверенно переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:1).

"Спартаку" не хватило свежести

Второй матч за два дня проводил и московский "Спартак". Во вторник команда Олега Знарка в энергозатратной игре в третий раз в сезоне сломила сопротивление СКА (3:1). В среду в Москву пожаловал финский "Йокерит" и победил в овертайме со счетом 3:2.

Знарок, как и обещал, провел небольшую ротацию в составе. Ворота вместо Юлиуса Гудачека защищал Никита Беспалов. Защитник Тобиас Виклунд заменил форварда Мартиньша Карсумса, таким образом, "Спартак" в матче с финской командой действовал в полные четыре пары защитников. "Вчера была большая нагрузка на оборону, мы знали, что "Йокерит" будет поддавливать, поэтому так сыграть было логично", - пояснил главный тренер "Спартака" после матча.

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Хоккеисты "Спартака", как и "Динамо", выиграли первый период. Третью шайбу в трех матчах за красно-белых забросил нападающий Федор Малыхин, приобретенный в последний день трансферного окна 27 декабря. По окончании встречи Знарок рассказал, что Малыхин по ходу игры получил травму и отправился на МРТ.

На гол нападающего "Спартака" ответил Никлас Йенсен, а в концовке стартовой трети игры Андрей Кутейкин снова вывел хозяев вперед. Но сил удержать преимущество у красно-белых не хватило. Йенсен сравнял счет еще во втором периоде, а в овертайме Сами Лепистё принес "Йокериту" победу. "Спартак" в отличие от "Динамо" сумел набрать очко, а "Йокерит" не проигрывает в основное время уже на протяжении 18 матчей и по потерянным очкам занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 61 очко в 44 играх.

"Сложный календарь. Не хватило свежести, движения, но ребята делали все, что могли. Претензии сложно предъявить кому-то, было тяжело. Очко забрали", - сказал Знарок.

В следующем матче "Спартак" на выезде 10 января сыграет с "Сочи". "Йокерит" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА4527320310137-7667
2СКА4619552312120-9463
3Динамо Мск4723414213136-10562
4Йокерит4420613410132-11061
5Спартак4618341614125-10857
6Локомотив4617451217123-11455
7Витязь441624431593-10951
8Торпедо4516423119125-12048
9Сочи451331162191-11941
10Северсталь45834362191-12739
11Динамо Р45950122878-13931
12Динамо Мн45721552597-15930
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс432722318126-7566
2Авангард4523132412117-8860
3Барыс4520510712106-9159
4Автомобилист4416712513112-10655
5Металлург Мг4616244317105-10051
6Салават Юлаев4417415116104-9850
7Куньлунь4716333319105-11550
8Сибирь441921321795-10049
9Адмирал431444121893-10647
10Нефтехимик4513242420103-11844
11Амур441413232184-9741
12Трактор471530222596-12340

 

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