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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Бах: российские спортсмены на юношеской Олимпиаде не будут ущемлены в правах

Глава МОК отметил, что российской команде на Играх в Лозанне рады так же, как любой другой
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЛОЗАННА /Швейцария/, 8 января. /ТАСС/. Российские спортсмены на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне не будут ущемлены в правах в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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Юношеские Игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января. В них примут участие 106 российских спортсменов. По численности российская олимпийская команда уступает только хозяевам турнира швейцарцам.

"Российской команде на этих юношеских Олимпийских играх рады так же, как и любой другой, участвующей в соревнованиях. Сейчас сложилась ситуация, при которой окончательное решение в деле о допинговых вопросах, а именно о манипуляциях с базой данных, еще не принято. И до тех пор, пока окончательное решение не принято, российские спортсмены имеют те же права и обязанности, что и все остальные спортсмены", - сказал Бах.

"И это особенно справедливо по отношению к новому поколению российских спортсменов", - подчеркнул он.

Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. На четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS), который еще не приступил к рассмотрению дела.

Теги
Бах, ТомасЗимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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Ранее глава МОК подчеркнул, что санкции WADA в отношении российского спорта не затронут права спортсменов страны на юношеских Играх в Лозанне
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