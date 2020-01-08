Бах: Олимпийские игры призваны защищать чистых от допинга спортсменов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 8 января. /ТАСС/. Защита чистых от допинга спортсменов - одна из основных задач, которую выполняют Олимпийские игры. Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перед стартом зимних юношеских Игр в Лозанне.

Бах: российские спортсмены на юношеской Олимпиаде не будут ущемлены в правах

Юношеские Игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января.

"Эти Олимпийские игры являются отражением олимпийских ценностей, здесь спортсмены могут вдохновиться и узнать больше о них. В том числе о том, насколько важно честно соревноваться, без каких-либо видов допинга", - сказал Бах.

"Это показывает спортсменам и всему миру, что Олимпиада и юношеские Игры нацелены на защиту чистых спортсменов", - подчеркнул он.

Ранее глава МОК подчеркнул, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не затронут права спортсменов страны на юношеских Играх в Лозанне.