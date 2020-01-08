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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Бах: Олимпийские игры призваны защищать чистых от допинга спортсменов

Ранее глава МОК подчеркнул, что санкции WADA в отношении российского спорта не затронут права спортсменов страны на юношеских Играх в Лозанне
Президент МОК Томас Бах EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Президент МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ЛОЗАННА /Швейцария/, 8 января. /ТАСС/. Защита чистых от допинга спортсменов - одна из основных задач, которую выполняют Олимпийские игры. Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перед стартом зимних юношеских Игр в Лозанне.

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Юношеские Игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января.

"Эти Олимпийские игры являются отражением олимпийских ценностей, здесь спортсмены могут вдохновиться и узнать больше о них. В том числе о том, насколько важно честно соревноваться, без каких-либо видов допинга", - сказал Бах.

"Это показывает спортсменам и всему миру, что Олимпиада и юношеские Игры нацелены на защиту чистых спортсменов", - подчеркнул он.

Ранее глава МОК подчеркнул, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не затронут права спортсменов страны на юношеских Играх в Лозанне.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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