Ласицкене, Сидорова и Шубенков приглашены на заседание президиума ВФЛА 10 января

29 декабря лидеры сборной России прыгунья в высоту Ласицкене, прыгунья с шестом Сидорова и Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. Все они являются членами комиссии спортсменов ВФЛА. Руководство ВФЛА предложило Ласицкене, Сидоровой и Шубенкову организовать 10 января рабочую встречу, однако у самих спортсменов эта инициатива не нашла понимания.

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пригласило на ближайшее заседание президиума организации, которое пройдет 10 января, Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова, выступивших в конце года с открытым письмом в адрес ВФЛА. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

"Всероссийская федерация легкой атлетики отправила Марии, Анжелике и Сергею письма с предложением принять участие в ближайшем заседании президиума, - сказала Юхарева. - На нем будут обсуждаться все темы, которые были затронуты в открытом письме спортсменов: коммуникации ВФЛА с Athletics Integrity Unit (независимый легкоатлетический дисциплинарный орган - прим. ТАСС) и World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), вопросы получения нейтрального статуса, проведение внеочередной отчетно-выборной конференции и так далее".

Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.