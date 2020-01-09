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КХЛ

Капитан молодежной сборной Денисенко может сыграть за "Локомотив" в ближайшем матче КХЛ

Форвард в составе молодежной сборной России, в которой он был капитаном, выиграл серебряные медали чемпионата мира

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко, принимавший участие в молодежном чемпионате мира, может сыграть в ближайшем матче своей команды с "Сибирью" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер ярославцев Юрий Лукин.

"Кроме Малышева, который отправился в "Буран", остальные игроки уже в команде. Если Денисенко сможет, то сыграет в следующем матче", - сказал Лукин.

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Денисенко в составе молодежной сборной России, в которой он был капитаном, выиграл серебряные медали турнира. В семи матчах он набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). Из "Локомотива" на чемпионате мира играли также вратарь Даниил Исаев (ни одного матча на турнире), защитники Даниил Мисюль (шесть матчей) и Антон Малышев (семь матчей), выступающий в фарм-клубе "Локомотива" "Буран" в Высшей хоккейной лиге. Мисюль после возвращения с чемпионата мира 6 января сыграл в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде с "Салаватом Юлаевым". Денисенко и Исаев в той игре участия не принимали.

До отъезда в сборную России Денисенко сыграл за железнодорожников 27 матчей, в которых набрал 8 очков (4+4). Последнюю игру форвард провел 6 декабря дома против столичного "Динамо" (0:4).

Матч "Сибирь" - "Локомотив" пройдет в Новосибирске 10 января.

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