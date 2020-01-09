Капитан молодежной сборной Денисенко может сыграть за "Локомотив" в ближайшем матче КХЛ

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко, принимавший участие в молодежном чемпионате мира, может сыграть в ближайшем матче своей команды с "Сибирью" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер ярославцев Юрий Лукин.

"Кроме Малышева, который отправился в "Буран", остальные игроки уже в команде. Если Денисенко сможет, то сыграет в следующем матче", - сказал Лукин.